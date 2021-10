YosStop rompe en llanto al enterarse que su perro la espera a diario frente a la puerta

Ciudad de México.- YosStop no pudo contener sus sentimientos cuando se enteró que su perro Steewy pasa el tiempo esperando a que regrese a casa, pues suele sentarse en un taburete frente a la puerta, y no sube a dormir hasta que Gerardo González , novio de la youtuber, va por él, a pesar de que la mascota puede subir las escaleras por sí solo.

Así lo informó Gerardo a través de Instagram, donde contó cómo su familia notó que el perrito, con quien Yoseline Hoffman tiene una conexión especial, la extrañaba y esperaba día y noche su regreso.

"En una videollamada que tuve con mi familia vieron a Sookie y a Teo acostados junto a mí y me preguntaron que dónde estaba Steewy y les dije que en la sala, me preguntaron si ya no podía subir las escaleras, pero les comenté que no tiene ningún problema para subirlas sino que él prefería quedarse abajo y ya cuando es hora de dormir tengo que ir por él para llevarlo a la recámara. Me dijeron entonces: 'Está esperando a que llegue Yoss'", relata.