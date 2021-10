Bomba en 'Hoy': Tras 21 años con Legarreta, Erik Rubín confiesa que guarda recuerdo ¡de su amante!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante y actor Erik Rubín decidió romper el silencio y habló de las declaraciones que hizo María Conchita Alonso, quien destapó que tuvieron un apasionado amorío hace algunas décadas antes de que él se casara con la conductora de Televisa Andrea Legarreta.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El intérprete de éxitos como Princesa Tibetana brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol y aquí afirmó que no entiende porqué causó tanto revuelo que la artista cubana hablara del romance que tuvieron, pues señala que todo mundo ya lo sabía.

No veo dónde está la controversia, ella es una persona increíble, a quien quiero mucho, a todo dar, a quien quiero, una mujer guapa, la verdad increíble, ella está hablando en buena onda de algo que vivió... no le veo nada de malo", dijo Rubín.

Además Rubín no paró de elogiar a María Conchita y explicó que en su momento fue muy criticada por salir con él quien es 14 años menor: "Es más, hubo unas notas que no te quiero decir sus encabezados, pero bastantes hojaldras, con ella aparte, es una mujer inteligente que no creo que le afecte mucho lo que diga el encabezado de una revista, la verdad, pero además ella siempre ha sido muy guapa, pero en esa época era muy joven habría tenido 30 y tantos años".

Ya para finalizar, el esposo de Legarreta dijo que su romance con la cantante fue tan conocido en su época que varias veces aparecieron en portadas de revista y dijo que aún las guarda como recuerdo.

Fue algo muy sonado, es más, tengo por ahí revistas donde aparecemos los dos y salió la nota", confesó Rubín.

Fuente: Sale el Sol