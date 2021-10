¿En la ruina? Tras veto de Televisa, conductor cayó en vicios; perdió su dinero y empeñó relojes

Ciudad de México.- Revelan que un querido conductor, quien estuvo en TV Azteca y Televisa, donde formó parte del programa Hoy, habría perdido todo su dinero por sus presuntos problemas con las apuestas y no tendría para pagar la boda de su hija, sin embargo, él aclara la situación.

Se trata del carismático presentador y cantante Jorge 'Coque' Muñiz, quien tras más de 20 años en Televisa se unió al Ajusco en el 2018, por lo que fue vetado de la televisora por un tiempo, hasta que regresó y visitó el programa Hoy.

Luego de que su hija Marisol Muñiz se comprometiera, Muñiz causó revuelo al pedir a la gente que le ayudara a pagar la fiesta comprando boletos para sus conciertos, pues le quería dar la boda de sus sueños.

Por esta razón los rumores empezaron a circular fuerte sobre que estaría pasando por una mala racha económica como en la pandemia, cuando contó que tuvo que empeñar varios bienes para generar ingresos ante la falta de trabajo.

Los relojes se fueron, las cadenas y las cosas que para eso son. Dicen que los bienes son para los males. A mí no me da pena. Las cosas se recuperan", dijo entonces.

Incluso, hace unos años se confesó en Ventaneando sobre su adicción al juego y al alcohol, lo que desató más especulaciones.

El conductor tuvo que dar la cara pues varios medios reportaron que el presentador suplicaba ayuda desesperada para poder costear la increíble boda que quería su hija.

Según reportó el canal de YouTube de HRNotas, Muñiz presuntamente se habría declarado en bancarrota luego de que en la pandemia declarara que tuvo meses en los que el dinero no le alcanzaba.

El canal mencionó que su matrimonio con su esposa y su relación con su familia casi llega a su fin por las presuntas deudas que había acumulado debido a su vicio.

En entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, el conductor desmintió todo y fue claro al asegurar que lo malinterpretaron.

Él novio es un chavo muy trabajador, estamos muy emocionados. Por ahí uno dice algo y se confunden las cosas. Que yo estoy pidiendo apoyo económico... la verdad no es cierto pero si nos quieren ayudar no me voy a negar", dijo entre risas.