Estalla Maribel Guardia contra 'haters' de Lyn May: "Ya quisieran tener su cuerpo"

Ciudad de México.- Luego de las críticas a la apariencia de Lyn May, quien es señalada por someterse a cirugías plásticas, Maribel Guardia no guardó silencio y salió en su defensa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¿Romance en Televisa? Circulan fotos de Lyn May y Julián Gil en las que ¡casi se besan!

Espectáculos ¡Pleito! Actriz de Televisa le responde a Niurka por destrozar a Lyn May y demeritar su trabajo

En entrevista con el programa De primera mano reprobó las burlas hacia el físico de la bailarina. Sobre ella se reconoció admiradora, al tiempo que halagó el cuerpo de Lyn que sigue firme pese al paso de los años.

No me parece justo, por ejemplo yo a Lyn May, la veo y es una señora que admiró mucho. Es increíble el cuerpo que tiene, la verdad que ya quisieran muchas de 20 (años) tener el cuerpo de Lyn, el talle largo, marcado".