Golpe a TV Azteca: Gustavo Adolfo Infante 'hunde' a Chapoy con fuerte declaración en vivo

Ciudad de México.- El conductor de Sale el Sol y De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante, dio un duro golpe a Pati Chapoy y a TV Azteca con un anuncio que hizo en vivo en su programa de Imagen Televisión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de aclarar que no estaba su compañera Mónica Noguera en el foro porque estaba en una "asignación especial" de la cual el público podría conocer los detalles muy pronto, dio la bienvenida a Lalo Carrillo, Addis Tuñón y a Marlene Stahl, quien estaba reemplazando a Mónica.

Posteriormente, dio la noticia que seguro le caerá como 'balde de agua fría' a la titular de Ventaneando y una de sus más grandes enemigas en el medio del espectáculo.

Y esque De Primera Mano es la competencia directa del programa de espectáculos que lleva 25 años al aire en el Ajusco y ha sido dirigido durante todos esos años por Pati Chapoy, pues están en la misma barra de horario.

Esta es una terrible noticia para el programa conformado por Chapoy, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda, pues desde este lunes la empresa decidió recortarles el programa a solo una hora y media, de 3:00 a 4:30 pm por la retransmisión de la telenovela Amor en Custodia por Azteca Uno.

¿Cuándo será este cambio? Según informó Gustavo Adolfo, a partir del próximo lunes 18 de octubre.

Aunque trabajaban juntos en Televisa hace muchos años, el periodista contó por qué se volvieron rivales.

Trabajé 6 años con la señora Chapoy pero a ella no le gusta la competencia y cuando empiezo a hacer programas similares me empieza a atacar y como yo tengo el hocico muy grande, le empiezo a responder y pues a ella no le gustó", continuó.