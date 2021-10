'La Bebeshita', estrella de TV Azteca, revela por qué no ha denunciado el robo de su auto

Ciudad de México.- Después de su salida de Masterchef Celebrity, 'La Bebeshita' confesó que le robaron su automóvil cuando fue a visitar a su amigo Feritalia, y al llegar, le dio las llaves a una persona que estaba afuera de su casa y que ella pensó que era un valet parking, pero poco después se dio cuenta que su vehículo ya no estaba.

En entrevista con El Universal, la exparticipante de Enamorándonos comentó que en aquél momento pecó de ingenua e incluso aseguró sentirse como la persona "más tonta del mundo".

Desde lo ocurrido, la joven influencer indicó que no ha movido nada legalmente porque no ha tenido tiempo y su hermano se encargado de transportarla a todos lados.

Realmente hablé con Fer que me dijo que él lo arreglaba, que él iba a poner la denuncia, pero hasta la fecha no me ha enseñado ni un papel. Yo estoy pensando que es una broma, pero no me dicen que la broma se terminó", añadió