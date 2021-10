Luto en TV Azteca: Sin exclusividad en Televisa, desaparecida actriz vuelve con trágica noticia

Ciudad de México.- Tras estar unos años ausente de las telenovelas para dedicarse a ser mamá, la querida actriz Ingrid Martz reaparece con una trágica noticia que compartió con sus seguidores de Instagram.

Luego de pasar momentos difíciles durante los últimos meses, como la pérdida de su perrita (a quien consideraba como su primera hija) y el accidente que vivieron en la playa cuando su hija de 1 año estuvo a punto de ser atropellada por un adolescente en cuatrimoto.

Como se recordará, luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa en el 2017 luego de 22 años, Martz se fue a TV Azteca, donde protagonizó la telenovela 3 familias junto al fallecido galán de telenovelas Rodrigo Mejía.

Aunque volvió a Televisa en 2019 para unos episodios de la serie Mi querida herencia, ese año se alejó de la actuación para dedicarse a ser mamá. Ahora, a casi tres años de su 'desaparición' de la pantalla chica, vuelve pero con un triste mensaje.

Martz está de luto por la muerte de un ser querido. Mediante una fotografía y conmovedoras palabras, la actriz se despidió de su tía, quien asegura fue como su abuela.

La estrella de melodramas como Preciosa, El juego de la vida, Amor real y Zacatillo, un lugar en tu corazón compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de su tía, en la que aprovechó para despedirse de ella.

La publicación rápidamente se viralizó en cuentas de club de fans de la actriz, quienes le expresaron su solidaridad en este difícil momento que atraviesa junto a su familia, aunque Martz no dio más detalles del suceso.

Hace unas semanas, la actriz de 42 años contó en entrevista para TVNotas que sí le gustaría estar de vuelta en los melodramas pero en un proyecto que signifique un reto para ella.

Me gustaría interpretar a alguien que tenga algún problema físico y que tenga que decir mucho con miradas, pues sería un reto actoral muy importante (...) Si sale un buen proyecto, me siento lista para tomarlo porque he visto crecer a mi bebé y la he cuidado en todo momento".