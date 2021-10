Mi horóscopo de hoy 13 de octubre 2021: ¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente para mi?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para que tengas un fabuloso y abundante miércoles 13 de octubre 2021, lee aquí el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, escrito por la pitonisa más querida de México y América Latina, Mhoni Vidente. ¡Entérate aquí de cuál será tu fortuna este día!

Cabe destacar que con las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal sabrás cuál será tu suerte en el amor, dinero, salud y trabajo. ¿Estás listo para conocer tu futuro? ¡Aquí los horóscopos de hoy!

Aries

En el amor, se produce un enfriamiento con tu pareja, pero no te preocupes, será pasajero. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que gana; un buen presupuesto le ayudará a librarse de las deudas. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

Tauro

Encontrará a su pareja perfecta, en lo físico y en lo afectivo, solo debe tener paciencia y estar abierto a las señales que los astros le manden. Económicamente, sigue en racha buena; todo lo que toque se volverá oro. En el trabajo, no tendrá problemas. Puede que esté incubando un virus.

Géminis

Buena racha en el plano del amor y las relaciones, por lo que si tiene algo que aclara, este es el momento que debe aprovechar en su vida. Cuide sus finanzas personales y sea prudente con el dinero, más si tiene metas a futuro. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Por fin gana la batalla al colesterol.

Cáncer

La comunicación es la clave para resolver cualquier problema, ya sea amoroso, familiar o con algún amigo; recuerde esto durante lo que resta de la semana. Asuma gastos en función de sus ingresos. Buenas noticias profesionales. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Leo

Los astros continúan 'jugándole chueco' en el amor, por lo que se recomienda tener paciencia y prudencia a la hora de hablar. No se deje utilizar por un prestamista cercano. Su profesionalidad le hará salir con ventaja de todos los problemas. Haga las comidas ligeras y procure caminar.

Virgo

Especialmente simpático con parientes y amigos en este día; el amor descansará un poco de su vida. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable, lo que le permitirá viajar y hacer lo que le guste. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. Fuerte física y mentalmente.

Libra

Intente terminar con esa relación negativa; es hora de soltar y seguir adelante. Aumentan notablemente sus ingresos debido a su gran esfuerzo y organización financiera. Está muy bien considerado en su empresa, siga así y pronto conseguirá lo que desea. A base de ejercicios, su salud mejora.

Escorpio

Se superan los problemas sentimentales del pasado y triunfa airoso en todo lo que se le presenta. Podría invadirlo el recuerdo de un amor, pero nada grave. Revise los pagos mensuales. No desaproveche las nuevas ofertas del trabajo. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.

Sagitario

Unión total con sus familiares; esto ayudará a que su confianza y crecimiento personal se favorezcan; sea agradecido. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. Verá con más claridad los asuntos profesionales. El cansancio será su peor enemigo, descanse más.

Capricornio

Una persona de su entorno está muy pendiente de sus actos, pero su soberbia no lo deja abrir el corazón; tenga más confianza. Antes de pedir dinero prestado, piense si lo puede devolver. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Dolor en las piernas.

Acuario

El romanticismo es importante, pero no abuse de este o su pareja se aburrirá de usted. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones como su instinto le diga. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Piscis

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja; solo dedíquese a gozar y a fluir con el momento. Le tocará la lotería si juega con otra persona, pero debe ser alguien a quien ame. Buenas ideas en el trabajo, póngalas en práctica. Anote en su agenda la revisión de la vista.

