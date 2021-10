¡Pleito! Actriz de Televisa le responde a Niurka por destrozar a Lyn May y demeritar su trabajo

Ciudad de México.- En los últimos días la controversial artista cubana Niurka Marcos causó un nuevo escándalo pues se le fue a la yugular a la exactriz de Televisa y bailarina Lyn May asegurando que ella no merecía tener el título de vedette.

Ella fue fichera en su época, pero yo soy la mamá de todas las que hacen el intento por ser vedette, pero yo no haré lo que hace Lyn May porque no soy imitadora de nadie", dijo la conocida 'Mujer escándalo' hace unos días.