¡Sale del clóset! Tras 29 años en Televisa, actriz se declara bisexual y confirma romance con mujer

Ciudad de México.- Una aclamada actriz de Televisa, que ha trabajado por más de 29 años en esta televisora, causó tremendo revuelo pues en su más reciente encuentro con la prensa volvió a confesar que ella siente ser bisexual y no descartó que pronto se le vea saliendo con una mujer.

La famosa que salió del clóset fue nadie más y nadie menos que Nailea Norvind, la famosa villana de la telenovela Quinceañera e intérprete de múltiples melodramas como Cuando llega el amor (1990), Preciosa (1998), Abrázame muy fuerte (2000), Amigas y rivales (2001), La candidata (2016) y Cuna de Lobos (2019).

En días pasados la actriz de 51 años desató todo un escándalo debido a que compartió una instantánea en la que posaba totalmente sin ropa y dejaba ver de más. Hace algunas horas asistió a un evento y así respondió a todas las críticas que ha recibido por destaparse.

Esa es una foto que me gustó, me gustó la composición, el arte, la veo como una foto muy artística", explicó y descartó que no subió la imagen para subir sus números de seguidores.

"Para nada, a mí no los números ni las etiquetas me llaman, para mí lo único que importa es la calidad, es la inspiración y el momento lo que me llama".

Respecto a declararse bisexual, Norvind volvió a asegurar que a su consideración todos los seres humanos son bisexuales y aunque declaró que no ha tenido parejas mujeres, también dijo que está dispuesta a tener un romance con una mujer.

Lo bisexual lo tenemos ahí y en mí es normal... yo no he estado con ninguna mujer pero sé que está el potencial y estoy abierta, todavía no pero ya me están ofreciendo candidatas", comentó.

