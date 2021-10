¿Se va a 'VLA'? Tras traicionar a TV Azteca con Televisa, confirman que conductor abandona 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, habló de más y reveló qué conductor deja el matutino más visto de la televisión abierta en México luego de que se ausentara varios días para perseguir otro proyecto ¿en TV Azteca?

En entrevista con reporteros a la salida de la Televisa, la conductora fue cuestionada sobre dónde están sus compañeros Paul Stanley, Lambda García y Galilea Montijo, pues se han ausentado en varias ocasiones durante las últimas semanas.

Luego de revelar que cada quién hace lo que necesita hacer en sus días de vacaciones, la hija de Magda Rodríguez se mostró muy hermética para aclarar por qué los demás conductores no han acudido al programa, pese a que el público pide una explicación.

Lo curioso es que cuando fue cuestionada sobre Lambda García, quien es uno de sus mejores amigos y a quien conoció en TV Azteca cuando ambos participaban en telenovelas, confesó que sí se va y solo regresará para que lo despidan.

"¿Se va Lambda entonces?", le dice sorprendido el reportero, mientras que Escalona se da cuenta que habló de más e intenta disimular lo que dijo cambiando a otro tema.

Ah, ¿dicen eso? No, o sea te digo. Ayer por ejemplo: '¿Por qué se ausentó la Escalona de 'Hoy'?' y yo ¡oigan! Nunca he faltado. Falto un día porque estoy chambeando en otro y se hace un merequetengue... pero qué padre que pregunten ¿no? Malo cuando digan: 'Ya no están, no nos importan'".

Como se recordará, Lambda García se integró al elenco de la telenovela Allá te espero de la productora de Televisa Angelli Nesma, donde interpretará a 'Danilo', razón por la cual se fue a Puebla a grabar.

Acto seguido, la prensa le preguntó a Andrea directamente si Lambda, como estará en la telenovela, tendrá un break de unas semanas o meses o si habrá cambios en el programa pronto, a lo que Andrea contestó:

Por otro lado, la conductora intentó cambiar el tema preguntándole a la prensa qué pasó con el programa de Telemundo ¡Suelta la Sopa!, el cual se rumora saldrá del aire en diciembre, pues como se recordará, Escalona antes era parte de los conductores.

¿Eso si no es cierto no? No he hablado con ellos pero sí me gustaría hablar porque lo lamentaría muchísimo. No me daría nada de gusto si fuera verdad", comentó.