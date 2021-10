"Solo no digas nada": Cuñada de Yuya buscaría filtrar fotografías de Mar a cambio de dinero

Ciudad de México.- Una vez más, Paola Poulain, cuñada de Yuya, protagoniza un polémico rumor que a su vez, buscaría afectar a la youtuber mexicana. A través de redes sociales circuló una captura de pantalla en la que Poulain ofrece filtrar imágenes de Mar.

Se ha dicho que la esposa de 'Fichis' imita a Mariand Castejón. La "prueba" más reciente se basa en el momento clave en el que Yuya anunció que estaba embarazada, a la par, Paola reveló que tendría gemelos.

Si bien el tema es conocido por los seguidores de la 'Guapura', ella ha mantenido discreción, sin dar declaraciones sobre la relación que lleva con la pareja de su hermano.

Pablo Chagra, un famoso creador de contenido que suele mantener al público actualizado en torno a las novedades en el mundo del espectáculo, confirmó que Poulain está jugando sus cartas en contra de Yuya.

Semanas atrás, Yuya confesó en un video en su canal que a pesar de llamarle la atención mostrar fotografías de su hijo, se contendría con el objetivo de respetar su privacidad. Hasta el momento sólo ha compartido una imagen que retrata la palma de la mano de su primogénito.

Voy a intentar se lo más respetuosa con su individualidad. Pues yo me muestro a mi, lo que me sucede, pero sí me gustaría que él tuviera la decisión, cuando sea más grande, si es lo que le gusta o no le gusta, porque siento que de otra manera sería muy invasiva".