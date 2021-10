Tras 12 años en TV Azteca y sin exclusividad en Televisa, conductora deja 'Hoy' ¿y se une a 'VLA'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 13 de octubre una vez más el elenco del programa Hoy no apareció completo y llamó mucho la atención que además de que Lambda García no está trabajando, una polémica conductora también abandonó la emisión matutina de Televisa.

La personalidad que no acudió a laborar esta mañana fue nadie más y nadie menos que la actriz y presentadora Andrea Escalona, hija de la fallecida Magda Rodríguez y sobrina de la actual productora de Hoy Andrea Rodríguez.

Durante esta semana, ya es la segunda vez que la exnovia de Daniel Bisogno no acude a laborar y las especulaciones de que podría volver a TV Azteca no se han hecho esperar, pues como se sabe ella no tiene contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel.

Hay que recordar que Escalona comenzó su carrera artística en el Ajusco pues ahí trabajaba su madre y estuco con ellos por más de 12 años. Realizó varias telenovelas como Como en el cine (2001), Súbete a mi moto (2002) y La Heredera (2004), además de que condujo programas como Póker de Reinas Con sello de mujer y hasta apareció como invitada en Venga la Alegría.

Su último proyecto en el Ajusco fue en 2018 con Enamorándonos pero ese mismo año llegó a Televisa luego de que contrataran a Magda como la productora de Hoy y desde entonces forma parte del equipo de conductores.

Sin embargo, este miércoles no acudió a trabajar a los foros de Televisa San Ángel y su lugar fue ocupado por una famosa actriz.

La persona que se encargó de ocupar el lugar de Andrea esta mañana fue nadie más y nadie menos que Gaby Carrillo, una experimentada actriz que tiene más de 14 años de carrera en esta televisora y que actualmente concursa en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que 'La Escalona' volvió a ausentarse del programa de Televisa, pero el pasado lunes mostró que estaba grabando un proyecto en esta empresa por lo que está descartado que vaya a regresar al Ajusco o integrarse a VLA.

