Tras 17 años en TV Azteca, Pedro Sola confirma que conductora traicionó a Chapoy ¿con Televisa?

Ciudad de México.- Pedro Sola confirmó en Ventaneando que una conductora traicionó a Pati Chapoy y exhibe toda la verdad, luego de que se rumorara que su futuro en TV Azteca pende de un hilo.

Esto luego de que rumores sobre que por el bajo rating, muy pronto saldría del aire el programa Mimí Contigo, conducido por Mimí, quien fue conductora del programa Hoy en Televisa pero en 2004 fue juez de La Academia en el Ajusco.

La integrante de Flans, quien estuvo en emisiones del Ajusco como La Academia, Para Todos y en el matutino Venga la Alegría (donde perdió tras concursar en el reality El Gran Chef), habría fracasado en el programa que de ser talk show pasó a ser un programa de entrevistas de fin de semana.

Luego de que Álex Kaffie reportara que en la última semana de octubre saldría del aire Mimí Contigo, el youtuber Alejandro Zúñiga comentó que la productora Laura Suárez confirmó que si saldría de la TV, sin embargo, dijo que hasta diciembre y no por el rating, sino porque "ya estaba pactado así".

Pedrito Sola confirmó la traición y compartió en Ventaneando que la conductora Mimí ya está buscando trabajo en la televisora de la competencia, pero no en Televisa, sino en Imagen Televisión.

Esta última es la empresa de Gustavo Adolfo Infante, uno de los enemigos de Chapoy, quien presuntamente era buena amiga de Mimí.

Todavía no termina el programa de Mimí y ya me dijeron que ya fue a Imagen a pedir chamba. Aquí ya se va a acabar yo creo el programa, no sé cuánto le va a durar", dijo Sola en 'Ventaneando'.