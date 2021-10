Tras 21 años en Televisa y despido de 'Hoy', famosa actriz vuelve al programa con inesperada noticia

Ciudad de México.- La querida actriz Elizabeth Álvarez, quien tiene más de 21 años de carrera en Televisa y fue repentinamente despedida de Hoy, volvió a reaparecer en el programa y dio una inesperada noticia sobre su esposo, el también actor Jorge Salinas.

La bellísima artista originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, impactó a la audiencia del canal de Las Estrellas al hablar como nunca antes de la hija no reconocida que tiene su marido con Andrea Noli.

Elizabeth, quien por varios meses estuvo a cargo de la sección de cocina de Hoy, confesó que a ella le encantaría que Salinas busque a Valentina Noli para que esta pueda convivir con los hijos que el actor sí ha reconocido.

Sin embargo, también destacó que ni ella ni otra personaje ajena a Jorge, Andrea o Valentina puede hablar del caso, por lo que pidió que no hagan críticas y juicios al respecto.

Eso no depende ni de ti ni de mí... quisiéramos opinar pero no, no podemos opinar porque no es un tema que no nos concierne, solo a los involucrados".