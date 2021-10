Tras protagonizar telenovela infantil y dejar Televisa, joven actriz revela que está embarazada

Ciudad de México.- Andrea Lagunes, la protagonista de la recordada telenovela infantil, Gotita de amor, reveló hace unos días que está próximo a convertirse en madre, algo que añoraba desde hace tiempo, pues cuenta ya con 28 años de edad.

A través de un tierno video que publicó en su cuenta de Instagram, la exactriz de Televisa dio la increíble noticia al lado de su novio, Luciano Sánchez, con quien tiene 3 años de relación. Aseguró que esta´ muy feliz, pues cuenta con 3 meses de embarazo.

Me siento feliz de compartirlo con toda la gente que me ha apoyado a lo largo de mi carrera; con todos mis fans. Estoy muy contenta de gritarlo a los cuatro vientos y ver que a mucha gente le alegro´ la noticia, eso me hace sentir de maravilla", dijo a en entrevista para TV Notas.