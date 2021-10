VIDEO: Carlos Muñoz, coach empresarial, humilla a mesero y las críticas no se hacen esperar

Ciudad de México.- En las últimas horas, ha comenzado a circular un video en redes sociales, donde se puede observar al coach empresarial, Carlos Muñoz, criticando a un mesero durante una de sus conferencias, lo cual está causando gran polémica.

En un fragmento del clip que circula en Twitter se ve a Muñoz dando una plática de emprendimiento en un lugar cerrado, es entonces que se dirige al mesero que está atendiendo las mesas de los asistentes, y dice a través del micrófono:

Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre, porque si él hubiera ahorrado los últimos 3 meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto".