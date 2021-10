Adiós 'Hoy': Tras 35 años en Televisa y sin exclusividad, conductora vende cremas para sobrevivir

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa, quien antes estaba en el programa Hoy, confiesa que lanzó al mercado una crema para el cuidado de la piel, misma que vende por Internet.

Y esque la costarricense Maribel Guardia compartirá su secreto para verse tan guapa a los 62 años de edad. En entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, contó que emprendió su propio negocio:

Siempre me preguntaban: '¿Qué te pones?'. Yo no tengo ningún secreto pero me mantengo, trato de ser una digna representante de mi edad y siempre he tenido rituales que hacía en mi piel. Como siempre me preguntaban dije: ¿por qué no reúno todo y hago un serum que tenga calidad, sea artesanal y no tenga químicos?".