¿Adiós Televisa? Tras 13 años en 'Hoy', Galilea Montijo reaparece y da dura noticia al aire

Ciudad de México.- La aclamada actriz y conductora Galilea Montijo por fin reapareció en la pantalla de Televisa luego de desatar las alarmas de sus miles de seguidores pues estuvo ausente del programa Hoy durante casi una semana.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La mañana de este jueves 14 de octubre la nacida en Guadalajara, Jalisco, por fin se reintegró al matutino más famoso de la televisión abierta y confesó cuál fue la verdadera razón de que abandonara los foros de la empresa de San Ángel.

Tal y como lo adelantó el periodista Álex Kaffie, Galilea reveló que se tomó unos días de descanso debido a que tuvo problemas de salud que tienen qué ver con el corazón y la presión arterial.

El otro día lo estábamos comentando, sobre las secuelas de Covid. El doctor me dijo 'tómate unos días, descansa, por favor, no todo es trabajo'".

La querida tapatía explicó que decidió aprovechar sus minivacaciones para viajar a Guadalajara y visitar a su madre Rebeca, quien hace unos meses recibió un duro golpe debido al fallecimiento de su esposo don Gustavo Montijo.

Entonces agarré mi chiquillo y me fui con mi mamá, sí me hacía mucha falta mi mamá. Gracias a Dios ya estoy bien... afortunadamente ya estoy aquí, no todo en la vida es estrés, mi presión es lo que más me preocupaba", resaltó.