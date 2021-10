¡Adiós 'Zague'! Paola Rojas confiesa amorío con galán de Televisa y él reacciona al aire

Ciudad de México.- Luego de que circularan rumores de un supuesto romance con Beto Cuevas, la conductora Paola Rojas deja en shock a un querido actor de Televisa luego de coquetearle en vivo y confesar su 'amorío' en pleno programa.

Durante la dinámica de 'Viviendo sin filtros' en el programa Netas Divinas, el actor Carlos Ponce y las conductoras pusieron a prueba sus cualidades de actuación en una situación hipotética con el galán de telenovelas.

En una ocasión, le tocó a la periodista fingir que era jefa de Ponce y tenía que despedirlo debido a un recorte de personal. En modo serio, Paola primero empieza un diálogo dramático, sin embargo, de repente se torna muy coqueto y sube la temperatura.

No sé ni cómo decirte esto porque me encanta trabajar contigo, lo que le aportas a este equipo, tu cercanía, tu talento... tus ojos... ay... tu todo, me encanta", dice Paola mientras suspira.