Chapoy la vetó: Tras 4 años en prisión, polémica actriz vuelve a Televisa y dan inesperada noticia

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 14 de octubre la controversial cantante Gloria Trevi, quien permaneció 4 años encarcelada por su relación con el productor Sergio Andrade, reapareció en la señal de Televisa luego de que se especulara que esta televisora le había cerrado sus puertas.

En días pasados el portal de YouTube Chacaleo aseguró que la intérprete de Esa hembra es mala estaba prácticamente vetada de San Ángel ya que habían decidido suspender su bioserie luego de que ella y su esposo Armando Gómez fueran señalados por una presunta evasión que ascendería a más de 400 millones de pesos.

Ahora que Gloria puede convertirse en prófuga de la justicia, Televisa no quiere tratos con la cantante ni ponerse en contacto con ella y asimismo no podrá pisar los foros de la televisora, no quieren correr ningún tipo de riesgo", explicaron.