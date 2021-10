Desempleado y sin ahorros: Actor de Televisa traiciona a TV Azteca y cambia 'VLA' por 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras una larga carrera en Televisa, un famoso actor y comediante llega al programa Hoy luego de que apenas hace unos días estuviera en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.

Se trata del querido Jorge Falcón, y quien tras 50 años de trayectoria, decidió retirarse del medio artístico para siempre luego de que su trabajo le valiera ser considerado un pilar de la comedia latinoamericana.

El comediante explicó hace unos meses que tomó esta decisión porque ya está cansado y no quiere estar en un escenario con alguna enfermedad o mal de salud.

Luego de que en la pandemia se quedara desempleado y sin proyectos en la televisora de San Ángel, donde triunfó en programas como Humor es... Los comediantes, decidió emprender con shows en línea para generar ingresos luego de acabarse sus ahorros.

Apenas hace unos días, Falcón cambió las filas de Televisa luego de que se reportara que presuntamente había despreciado al programa Hoy por "no darle su propio camerino" y llegó al matutino Venga la Alegría para estar de jurado en el Duelo de Imitadores.

Además, ha estado en el foro para entrevistas y dinámicas, además de haber realizado la conmovedora sección 'En sus batallas', donde contó su historia de vida.

Ahora, el comediante al parecer 'perdonó' al matutino de Las Estrellas y los visita este jueves, tal como fue anunciado en el avance del programa, por lo que el público lo espera con ansias.

Por ahora, Jo Jo Jorge Falcón se encuentra sin empleo luego de su retiro y su gira de despedida. Hace unos meses, cabe recordar que rompió en llanto y se despidió en Televisa del público y recibió conmovedores mensajes de sus colegas.

Es la gira del adiós. Me retiro de los escenarios (...) Me bajo de los escenarios. Me retiro del ambiente, del medio. Ya no voy a trabajar en giras ni nada de eso", mencionó.