¿Fue infiel? Andrea Legarreta se confiesa sobre divorcio de Erik Rubín y exhibe su peor cara

Ciudad de México.- La conductora Andrea Legarreta abrió su corazón en entrevista con Mara Patricia Castañeda y soltó varias verdades sobre su vida personal, una de ellas siendo cómo es su matrimonio de 21 años con el exTimbiriche Erik Rubín y aclarando los rumores de infidelidad que circulan.

En medio de las polémicas por los romances que su esposo tuvo en el pasado y un escándalo que puso en duda su fidelidad hacia ella, la presentadora del programa Hoy de Televisa contó que ambos pasaron una etapa muy difícil antes de casarse, pues perdieron a un hijo.

Perdimos un bebé. Lo que nos ha mantenido a los dos es el amor principalmente. Al final hemos tenido situaciones complicadas pero al ser del medio también comprendemos mucho lo que sucede. No sé si hubiera funcionado igual con alguien que no fuera del medio. Yo comprendo lo que es irse de gira y el mundo de la música y quizás mucha gente no lo comprenda".

Andrea compartió que siempre ha apoyado a Rubín "en todos los sentidos" y él también se ha convertido en su porrista, aunque desde un principio llamaba la atención a todos que eran muy diferentes.

Desde el día 1 era como: 'Qué raro, ¿qué hace Erik Rubín 'muérdeme un labio' con Andrea Legarreta niña fresa?'. Pero además nos encontrábamos. Yo veía pasar a los Timbiriches y de pronto coincidíamos. La vida nos hizo coincidir, nos caíamos bien pero nunca hubo una relación o intento de ligue".

Sin embargo, pese a que sus apariencias parecían ser opuestas, coincidían en algo importante: querer tener una familia.

Sus padres se separaron cuando era un niñito y estuvo de una casa en otra, no con el tipo de convivencia familiar que yo tenía. Yo quería esa que yo tenía pero la propia. Coincidimos anhelando lo mismo. Él quizás porque no tuvo mucho de eso y yo porque quería más de eso y bueno andábamos hacia el mismo lado", mencionó.

Mientras aclaraba que todos pensaban que nunca durarían como pareja y se divorciarían por la mala fama que tenían los Timbiriches, dijo:

Nos divorciaban desde que nos casamos. Dice Erik que fuimos lo rompe quinielas porque había gente que decía: 'No durarán nada', después de escuchar que los Timbiriches eran reventados y rebeldes, por las historias de amor, desamor y pasiones".

¿Cuál es la clave de su relación para seguir casados hasta ahora y con dos hermosas hijas? La presentadora lo menciona:

Al final nos unió coincidir en que a pesar de que tenemos muchos errores, somos personas con buen corazón, no buscamos hacerle daño a nadie. No somos dramáticos, a ninguno nos gustan los shows de celos ni relaciones tóxicas. Quizás ya cada uno tuvo eso con alguien más pero no queríamos eso. Aquí seguimos con nuestras niñas. Ha sido complicado y ha habido momentos duros en la relación".

Legarreta también confesó que han pasado por momentos duros, sobre todo cuando el cantante cortó de tajo sus adicciones y vicios tras años de fiesta, pues tenía un pasado duro.

"Erik era reventado y además en México hay una cultura del alcohol muy fuerte y hay gente que no distingue si tiene problemas de adicción o no. Erik toma la decisión... sus etapas más complicadas las vivió antes de mí. De reventón, a ellos les ponían a los pies lo que quisieran. Nosotros vivimos un noviazgo muy corto. A los tres meses me dio anillo y a los 6 meses estábamos casados", dijo.

Además, compartió cómo fue el momento en el que él le dijo que quería dejar la bebida:

Él en algún punto me dijo: 'Yo ya no quiero seguir tomando'. Empezó a ver a amigos que dejaron de hacerlo y a él se le antojó dejar de hacerlo. Dijo: 'No quiero seguir tomando'. No es que lo hiciera diario pero tomó la decisión, yo creo, movido por nuestra historia. Alguien que tiene adicciones tiene que tomar la decisión por él mismo".

La madre de Nina y Mía Rubín afirmó que ella nunca se hubiera quedado en una historia tóxica o de sufrimiento, que ella está con él porque es alguien "muy bondadoso" y que ahora está sobrio.

Tenemos 21 años de casados y como 19 que no bebe ni una gota de alcohol ni se le antoja. mis hijas no conocieron a un papá borracho. Estoy muy agradecida. Él se hizo un bien y nos hizo un bien a los que lo amamos".

"Doy gracias a Dios por habérmelo encontrado porque es un hombre muy amoroso con sus hijas, muy bondadoso. El otro día hablaba con un amigo cercano de él y me dice: 'Eso siempre tuvo Erik, siempre tuvo un corazón bueno'".

Finalmente, aclaró la polémica que ha estado protagonizando titulares en los últimos meses: sus amores del pasado como con Salma Hayek, María Conchita Alonso, asegurando que ella no es una persona celosa porque estos "arruinan las historias de amor".

Cada quien tiene sus historias de amor y desamor pero no soy celosa. Creo que él y yo sabemos TODO, con negritas y mayúsculas, de lo vivido cada uno. Y estamos bien, no nos juzgamos. Hoy estamos juntos él y yo porque queremos. Nos amamos, respetamos y equivocamos y el día de hoy queremos estar juntos y vemos al mismo lugar. ¿Qué pasará mañana? No sé, pero sí hemos superado muchas cosas. Soy una mujer independiente que podría vivir completamente sola y él es un hombre que tiene mucho tiempo ocupado", aclaró.

Sobre el caso particular de la influencer con la que Rubín fue fotografiado en Tulum hace unos meses, Andrea explotó contra los medios que trataron de implicar que le había sido infiel.

¿Viste la fotografía? ¿quién con un poquito de cerebro que quiere engañar a su pareja se va a meter a un antro o restaurante o bar atiborrado de gente a coquetear con una? Esque es ridículo, quienes conocen bien a Erik saben que no es 'el todas mías' ni el conquistador. Es agradable pero un poco tímido. Esta chica iba con uno de sus amigos entonces ella pide un saludo... no sabes la cantidad de gente en la calle que te abraza y te apapacha... si a cada uno le tomaran fotos, no te quiero decir la cantidad de fotografías infieles. Ni la estaba tocando o abrazando", dijo.

Legarreta aseguró que no le parece correcto que quieran ensuciar su relación y a su marido, pero mencionó que ya sus hijas superaron esta parte y no se alarman por si un medio reporta lo contrario, ya que ellas saben la familia que son.

Al asumir que alguien caerá en el anzuelo, ensucias a una persona que siempre ha sido buen padre y buen esposo (...) estas ganas de ensuciar no me gustan pero esa parte mis hijas la tienen más que superada".

