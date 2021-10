¿La corrió de 'Hoy'? Andrea Legarreta explota contra Anette Cuburu tras pleito: "No soy una rajona"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Andrea Legarreta rompió el silencio sobre la enemistad que ventiló Anette Cuburu hace un tiempo y dejó en shock con lo que reveló sobre el tema luego de que ambas trabajaran juntas en el programa Hoy.

Como se recordará, Anette ahora es parte del matutino de TV Azteca Venga la Alegría, sin embargo, antes trabajaba en Televisa y estuvo algunos años en el matutino de Las Estrellas.

Tras su tormentoso divorcio en 2011 del alto ejecutivo de la televisora de San Ángel, Alejandro Benítez, fue vetada durante 8 años de la televisión debido a que señala él ordenó que no le dieran trabajo en ningún lado.

Hace unos meses, Anette contó en entrevista que no tenía ni le interesaba una relación con Legarreta por algo que presuntamente le había hecho, declaración que ya había publicado tiempo atrás en sus historias de Instagram, donde escribió que "ella sabrá bien lo que hizo".

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la periodista preguntó a Andrea qué se debía esto y cuál era su relación con Cuburu, ya que había permanecido callada desde que la presentadora publicó eso en el 2019.

"A mí me sorprendió mucho cuando alguien me compartió las declaraciones que hizo. Algo que no me gusta es quedarme con cositas guardadas. Si en algún momento tengo algo contigo te diré: 'Mara, ¿habrá manera de que arreglemos las cosas?' No es que hubiéramos tenido un pleito pero si pasara arreglar el malentendido", dijo.

Legarreta reveló cómo era su relación cuando Anette entró al matutino Hoy, pues como se recordará, entró en la etapa del productor argentino Roberto Romagnoli, con quien Andrea ya había declarado tener roces.

"Ella entró con Romagnoli y ahí nos empezamos a conocer. A él le gusta mucho generar división y separar y con quien más me llevaba en esa etapa... Galilea Montijo y ella se llevaban bien y yo a veces me sentía hasta un poco excluida. Con quien más convivía era con Rox (Castellanos) que hasta la fecha nos seguimos amando", compartió.

Incluso, la esposa de Erik Rubín mencionó que luego de enterarse de lo que la presentadora puso en Instagram, pensó que lo habían inventado, ya que siempre tuvieron una relación cordial, por lo que decidió escribirle para aclarar las cosas.

Se generó empatía y amistad. Todavía después de que ella sale de 'Hoy' había una relación linda, de respeto... por eso cuando vi eso me saqué de onda y le escribí (...) Hubo un mensaje donde le puse qué había pasado porque pensé que lo estaban inventando".

Legarreta contó que la reacción de la conductora de Venga la Alegría no fue lo que esperaba, pues asegura que se portó "muy agresiva" y le respondió con un mensaje muy fuerte.

Me sorprendió mucho, no entraré en detalles porque es delicado más para ella que para mí pero me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda".

La presentadora compartió que a Cuburu le dijeron que ella había dicho algo de ella y lo creyó sin preguntarle o sin averiguar si era verdad: "Ella tomó una decisión en su vida que le trajo consecuencias y que al final, a lo mejor hay gente de: 'Andrea y fulanita fue a rajar'. Ella prefirió pensar eso que asumir el resultado de la decisión que ella tomó. Me escribió de una manera un poco fuerte".

¿Qué le respondió Andrea? La conductora reveló que fue contundente al decirle que estaba equivocada y le dio mucha tristeza que creyera todo sin averiguar primero qué pasó.

Le respondí y le dije: 'Te equivocas, yo seré lo que tu quieras pero no soy una rajona y como madre y mujer, respeto tus decisiones y así será'. No soy quién para juzgar a nadie. Al final todos tendríamos que asumir que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y que alguien le haya dicho: 'Ah esque Andrea dijo algo tuyo, Andrea fue a rajar' y que de la nada lo haya creído, me dio mucha tristeza".

Legarreta mencionó que ella nunca haría algo así porque no es nadie "para ir a rajar, provocar un daño en la historia de alguien, para señalar o juzgar" y que ahí terminó la conversación.

Me sorprendió mucho la forma en la que me respondió, lo que me deseaba y le dije: 'Estás enojada con la persona incorrecta, estás muy equivocada, no soy así'. Y te diré otra cosa: Gente que ha estado años conmigo, en 'Hoy', en Televisa, me han confesado una cantidad de cosas. Aunque yo me pelee contigo, si yo sé algo de tu vida, aunque termine peleada contigo, jamás lo utilizaré para hacerte daño y más si no me afecta o me beneficia. No usaría la confianza de alguien más para dañarlo después".

Finalmente, Andrea aseguró que tiene pruebas de que tenían una buena relación y reiteró que le hubiera gustado que Anette hablara con ella para preguntarle directamente y aclarar las cosas.

Yo le dije: 'Te deseo que te vaya muy bien. Eres una mujer de trabajo, tienes unos hijos hermosos' y me dio mucha tristeza porque al final es injusto saber que alguien te odie o te aborrezca sin antes buscar comprobar si era verdad o no lo que le dijeron pero después te enseñaré los mensajes. No lo de ella, pero para que veas que teníamos una relación buena".

