Lucha por vivir: Tras abandonar Televisa y cirugía, conductora llega a 'VLA' ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una conocida conductora, quien inició su carrera en México en Televisa, abre su corazón en Venga la Alegría y comparte cómo está tras descubrir que padece cáncer de tiroides.

Vanessa Oyarzún 'La Vecina', es una comediante, modelo, conductora y actriz de origen venezolano que debutó en 2003 en la televisión mexicana en el programa de comedia Permítame tantito de Televisa.

Luego participó en programas como Vida TV y Los Perplejos y posteriormente en Telehit, Sabadazo y Bandamax como conductora de Las Bandidas con Paty Muñoz. Como actriz participó en episodios del unitario Como dice el dicho en el 2015.

Vanessa se fue en 2018 al canal Multimedios para unirse a las emisiones que estaban al aire en el Canal 6 hasta que en abril del año pasado se dijo que fue despedida.

Ahora, la conductora y comediante cuenta en exclusiva su experiencia luchando contra el cáncer en el matutino de TV Azteca y no puede evitar romper el llanto al recordar cómo recibió la terrible noticia y cómo la ha asimilado.

Con unas gasas en el cuello y pecho debido a que apenas hace unos días se sometió a una cirugía para retirarse el tumor cancerígeno y la glándula, dijo:

A mí cuando me dan mi diagnóstico de que mi tumor era maligno yo venía volando de Matamoros a CDMX. Lloré todo el vuelo , destrozada... cuando escucho que tengo cáncer te imaginas lo peor", dijo con lágrimas en los ojos.

La también bailarina compartió cómo le dio la noticia a su madre y el terror que sintió de morir.

Le pregunté al doctor y sugirió que lo mejor era cuando ya tuviese la solución. Cuando tuve todo organizado le dije yo a mi mamá: 'Mami, tenemos que hablar, resulta que tengo cáncer'. Me angustiaba y agobiaba mucho el hecho de decir si me pasa algo, ¿qué será de mi mamá?".

Mientras lucha contra la enfermedad y está en tratamiento, reveló si esto le impedirá su sueño de ser mamá.

Como no sabíamos si tenía metástasis, me sometí a un tratamiento de fertilidad. Pude retirar mis óvulos y congelarlos. Nada más espero poder terminar este proceso y estar bien y continuar. Ya no lo pienso poner más en pausa", dijo entre lágrimas.