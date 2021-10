¡Se hartó! Geraldine Bazán huye de la prensa al escuchar el nombre de Gabriel Soto

Ciudad de México.- La guapísima modelo y actriz Geraldine Bazán estalló ante la prensa luego de que varios reporteros le preguntaran sobre su exesposo y padre de sus dos hijas, el galán de Televisa Gabriel Soto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la exestrella de TV Azteca decidió pedirle el divorcio al polémico actor debido a que supuestamente este la engañó con la rusa Irina Baeva, quien ahora es su novia formal y pronto se convertirá en su esposa.

Aunque anteriormente no tuvo problemas en hablar sobre Soto, en su más reciente encuentro con la prensa Bazán prefirió huir cuando escuchó el nombre de su ex. Una reportera le preguntó sobre la demanda que el mexicano le ganó a TVNotas y ella simplemente respondió:

Sin embargo, antes de huir de los micrófonos Geraldine alcanzó a responder unas preguntas entre las que destacaban si alguna vez había sufrido acoso o abuso.

La verdad es que afortunadamente nunca he estado en una situación así y afortunadamente mis amigas tampoco, pero me he enterado de muchas y me parece maravilloso que se alce la voz", explicó.