"Te vas": Tras unirse a 'Hoy' y 23 años en Televisa, 'corren' a actriz ¿por traición con 'VLA'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 14 de octubre la famosa actriz y exmodelo Vanessa Arias, quien ha trabajado en Televisa por al menos 23 años, desató las fuertes críticas del público debido a su reaparición en Hoy e incluso varios televidentes pidieron que la corrieran.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que la intérprete de telenovelas como La mentira (1998) no se pudo presentar en la pista del reality Las Estrellas Bailan en Hoy junto al conductor y actor Eduardo Rodríguez debido a que tiene una contractura que se lo impide y Lolita Cortés se le fue a la yugular.

Vanessa se paró frente al panel de jurado y le reclamó a la conocida 'Jueza de Hierro' que la atacara y la llamara "loca contracturada" y "zancudo" a sus espaldas en el área de maquillaje.

Yo nada más quiero decir que respeto profundamente a Lola Cortés, pero quiero recordar que el 80 por ciento de los mexicanos no somos atletas de alto rendimiento, son personas como yo, con sueños e ilusiones y con derecho a soñar", dijo la actriz intentando conmover a Lola.

Sin embargo, para la jueza una contractura no es impedimento para dejar de bailar y la destrozó en plena transmisión en vivo; también la mandó a callar y aseguró que Vane no bailaba "porque no quería":

Usted tiene la oportunidad de levantarse y aparecer en televisión, mucha gente está tocando puertas para poder trabajar. Usted tiene trabajo, tiene comida en la mesa".

"Si usted quiere demostrar, quiero que baile el siguiente viernes, sino quiere que le diga ‘zancudo’ hágalo bien, para ser actriz debió aprender de baile porque ese es su instrumento de trabajo ¡Cállese! si no sabe".

El público de Hoy de inmediato reaccionó y aunque muchos creyeron que a la jueza se le pasó la mano, otros creen que lo mejor sería que Arias deje la competencia. Estos son algunos de los comentarios que hicieron los televidentes respecto a la pelea:

Qué vulgar, Hoy ya parece parece mercado".

Lolita tiene toda la razón".

Vanessa se hace la víctima, no sabe aceptar una crítica".

Lola era callarla no matarla".

Haciendo berrinche por tu primer calificación… mejor regresa al CEA".

Dos rayitas menos Lolita".

Vanessa o aprendes a escuchar la crítica o te vas".

¡Fuera Vanessa Arias!".

Fuente: Programa Hoy