Tras 7 años de no ver a sus nietos, exsuegra de Inés Gómez Mont le envía 'desgarrador' mensaje

Ciudad de México.- Un fuerte golpe enfrentaría Inés Gómez Mont en medio de la polémica que enfrenta tras ser buscada, junto a su esposo, por presuntos fraudes.

Esta vez, Tita Bravo, exsuegra de la conductora aseguró a varios medios de comunicación que se encuentra preocupada por sus nietos y pide a la conductora que la deje verlos.

Pese a que fue clara al señalar que desconoce la situación legal de su exnuera y su pareja Víctor Manuel Álvarez Puga, destacó que su hijo Javier Díaz ya está asesorado y pretende pelear por la custodia de sus cuatro hijos pues dice, lo que más le preocupa es la estabilidad de los pequeños.

No sabemos nada de lo que pasa, ni cuál es la situación real. Yo no soy abogada, no sé que procede, pero lo que nos importa es ver a los niños eso es lo que queremos y eso es lo que yo quiero para mi hijo porque son siete años que ni a mi exmarido, ni a mis hijas, ni toda la familia nos han permitido ver a los niños", detalló.