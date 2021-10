Tras 9 años desaparecida y dura enfermedad, actriz de Televisa vuelve irreconocible a 'Hoy'

Ciudad de México.- La querida actriz y cantante Anahí reapareció en el programa Hoy luego de que hace 9 años hiciera su última telenovela en Televisa y se retirara del medio artístico. Ahora, al fin da sus motivos.

La exRBD y protagonista de telenovelas reapareció y abrió su corazón durante una charla a través de las redes sociales para revelar los motivos que la mantienen alejada del medio artístico luego de casarse y formar una familia.

A pesar de que sus seguidores desean que regrese a los escenarios, la artista explicó que lleva desde los 2 años de edad trabajando y creció en los escenarios, pero que hubo momentos difíciles que la hicieron alejarse de la pantalla chica.

Hubo cosas un poco rudas, que no fueron tan lindas o que te marcan de una forma no tan positiva y eso me hizo pensar en tomarme un tiempo, un descanso (...) como mujer te lo digo, creo que estoy en un momento en el cual sabemos que ya no queremos estar en un lugar".

La actriz decidió no firmar contrato de exclusividad con Televisa en 2012 y decidió retirarse. Además quedó al borde de la muerte tras padecer anorexia, pues llegó a pesar hasta 35 kilos, .

En una entrevista a la revista colombiana Caras, Anahí se sinceró sobre su enfermedad, misma que padeció desde los 14 a los 21 años de edad.

Toqué fondo cuando tuve un problema en el corazón, se me paró unos segundos y fue como volver a empezar de cero porque tuve que volver a caminar, a hablar, a comer papillas (...) Llegó un momento en el que mi cuerpo no tenía vida por dentro", contó.

Anahí compartió en la charla que se sentía muy expuesta y eso empezó a afectar su salud emocional.

Posteriormente, la cantante y actriz confesó que tuvo que acudir con los expertos en salud mental y recurrir a su fe para poder sentirse mejor mientras triunfaba en el famoso grupo musical RBD.

Admitiendo que no la estaba pasando nada bien, la también cantante contó que en ese instante no era la mejor persona y sin querer dañó a la gente que estaba a su alrededor.

Es justo antes de yo tomar esta decisión, yo creo que estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida, pero no solamente de afuera hacia dentro lo que me pasaba, no, ¡también yo estaba muy mal!, yo estaba en un momento en el cual estaba como enojada con la vida, como con esa cosa y como con un caparazón siempre, estaba a la defensiva, me porté mal con personas que no lo merecían, no era yo".