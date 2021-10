VIDEO: 'Lapizito' rompe el silencio y habla de la agresión de su padre hacia 'Gomita'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace solo unos días, Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', denunció en las redes sociales, que su papá la agredió físicamente por tratar de defender a su mamá y lo acusó de ser una persona violenta.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras esto, en el programa De Primera Mano comentaron que la razón por la que se habría originado el pleito fue porque el padre de 'Lapizito', 'Lapizín' y Gomita, tenía una relación con la cuñada de Fredy ('Lapizito') por lo que la mamá de los youtuber le habría reclamado.

Al respecto fue el mismo Fredy quien habló del tema a través de un video publicado en Instagram, donde comentó que esta información estaría equivocada: "Son tantas cosas, que si mi novia, que si la hermana de la novia… déjenme decirles pero eso es totalmente falso o sea nada que ver".

'Lapizito' continuó con su mensaje en donde explicó su versión y reveló que él no estaba presente en el momento que sucedió la agresión hacia su hermana mayor, por lo tanto no sabe exactamente lo que ocurrió.

Cuando pasó esa situación yo estaba grabando un video de 'Soy Fredy', estaba a 1 hora de distancia. Estaba grabando un video el cuál no terminé, no salió, traté de llegar lo más rápido a mi casa, me quedaba una hora y cuando llegué ya no había nadie de mi familia, entonces yo no sé realmente lo que pasó ese día", narró.

Asimismo, aseguró que no debe dar explicaciones a alguien que no lo conoce: "Hay mucha gente que está opinando e incluso atacándome a mi, que si hablo que si no hablo, que si dejé de seguir, todo lo ven mal. No voy a permitir que un seguidor se meta en mi vida privada, en algo que ni siquiera sabe y no le voy a estar dando explicaciones de lo que realmente pasó".

Confesó que él piensa diferente a algunos miembros de su familia y de vez en cuando hay rencillas como en cualquier otra familia: “Como en todas las familias, todas hay problemas, a diferencia que mi familia pues es una familia pública, pienso diferente a unos integrantes de mi familia, y siento que lo único que nos queda es la privacidad".

'Lapizito' confesó que debido a esta situación muchas veces ha trabajado estresado o triste pero el público no debe enterarse de lo que pasa pues él trabaja para entretenerlos. Finalizó su mensaje diciendo que ama a toda su familia y deja todo en manos de Dios.

¿Qué pasó con 'Gomita' y su padre?

'Gomita' publicó un video y entre lágrimas contó y mostró las marcas que le dejó su progenitor Alfredo Ordaz Barajas. "Amigos acaba de pasar lo más cul... que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá", confesó.

Ella se hizo a un lado el cubrebocas blanco que en ese momento portaba pues mostró las agresiones. "Traigo esto ya hinchado (la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara, me aventaba la cara. Me jaló", dijo.

Fuente: El Universal y TV Notas