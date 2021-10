Adiós Televisa: Andrea Legarreta confirma que renunció a 'Hoy' y admite roces con Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, se sinceró en entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre su salida del matutino de Televisa y rompió el silencio sobre cómo se lleva con Galilea Montijo.

La presentadora, quien tiene más de 30 años en la televisora de San Ángel, empezó a hablar de su profesión revelando algo que nadie sabe de ella: "Me salí y empecé a estudiar intérprete traductor, que creo que nadie lo sabe más que mi mamá".

Posteriormente, surgió un casting para estar en el grupo Fresas con Crema en Televisa y aunque admitió que no era la cantante más talentosa del mundo, entró, aunque su paso por el grupo fue breve.

Mi paso fugaz por Fresas con Crema, les di tanta suerte que se acabó (ríe) pero me ayudó a que la gente de Luis de Llano me conociera".

Andrea luego empezó haciendo telenovelas y conduciendo a la vez y hasta estuvo en Sábado Gigante. Contó el increíble consejo que le dio Don Francisco: "Él siempre me dijo: 'Tú deberías ser conductora ya de planta'. Siempre me decía".

Además, compartió que personajes 'El Gallo' Calderón le decían que ella había "nacido para la conducción", sin embargo, dudaba mucho; cuando le ofrecieron un protagónico en una la telenovela Tres Mujeres es cuando tuvo que elegir.

De pronto me invita Martha Carrillo. Me dice: 'Estoy escribiendo una telenovela donde el personaje principal está pensado en ti'. Casi me desmayo porque yo quería ser protagonista. me dijo: 'Se llama 'Tres Mujeres', no te vayas a asustar porque tiene escenas más explícitas'", recuerda que le dijo.

Debido a que Andrea estaba en el programa Hoy, el cual antes se llamaba Hoy Mismo, tuvo que elegir entre ambos proyectos pues justo en ese momento el matutino se empezaría a hacer todos los días y no solo los sábados como era en ese formato.

Yo no sabía qué hacer... lloré, sufrí. A mí me dijeron los ejecutivos: 'Actrices hay muchísimas, muy buenas pero conductoras de tu edad no hay, hay muy pocas'. Eso me hizo decidir. Me quedé en 'Hoy Mismo' y después... aquí sigo, veintitantos años después".

Incluso, reveló que en realidad ella iba a ser la conductora del exitoso programa que condujo Galilea Montijo, Héctor Sandarti y Lilí Brillanti, Vida TV, pero porque ya se había comprometido con otro proyecto, rechazó la oferta y Gali se quedó con el trabajo.

Se pretendía que cada dos años cambiaran de productor en 'Hoy'. En el primer cambio salimos casi todo el elenco, se quedaron algunos y metieron a un elenco diferente. Ahí Carmen Armendáriz nos llamó para hacer 'Aquí entre dos' y al mismo tiempo nos llamó Alexis Núñez para hacer un programa, el que hizo Gali... Vida TV".

Como Andrea ya había quedado con Carmen de hacer ese proyecto luego de que fuera despedida de Hoy, le dijo que no a Alexis: "Le dije que no y buscó a Gali. fue un trancazo, por eso después lo pasaron a Canal 2".

Fue en ese momento de su carrera que la llamaron para hacer su primer protagónico en ¡Vivan los Niños!. Tiempo después de la telenovela, contó que la llamó el productor Reynaldo López para pedirle que regresara al matutino Hoy, por lo que de los 23 años que tiene al aire, ella ha estado en alrededor de 20.

Andrea fue cuestionada sobre si ha pensado en renunciar al matutino en estas dos décadas, a lo que confesó muy segura:

Sí, en distintos momentos. Cuando nos casamos Erik y yo. Lo que más recuerdo es que siempre quise ser mamá y decía: '¿cómo voy a poder compaginar esto?' No fui mamá de tener a la nana y que en la noche los cuide. Yo era de estar en las madrugadas y todo. Erik me ayudaba a cambiarles el pañal... yo quería vivir la experiencia, entonces decía: 'Yo creo que es un buen momento para salir' y me decían que no", recuerda.

Reveló que entonces su camerino se convirtió en un cuarto de niños y Televisa la apoyó para poder seguir su faceta como mamá mientras seguía trabajando, aunque también la motivaba a dejar el programa algunas diferencias con productores.

Y tal vez en algún otro momento (quise renunciar), por un roce o una situación complicada con algún productor pero... con los años te das cuenta que a donde vas, vas a estar bien, si no la estás pasando bien pues mejor no".

"Sí renuncié un par de veces porque no me sentía feliz. No era como aferrarme pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo", confesó.

¿No se lleva bien con Galilea Montijo?

Finalmente, rompió el silencio sobre su relación con Galilea Montijo, contra quien siempre ha sido enemistada en distintos medios. Mara le preguntó directamente si ha logrado tener una amistad con la tapatía y Andrea confesó que sí.

Incluso, reveló que pese a que no se llevaba y se conocían poco, ella fue la que sugirió a Galilea a Roberto Romagnoli, entonces productor de Hoy, para que entrara en vez de Laura Flores, quien saldría para hacer novela.

Yo fui la que le dije a Romagnoli: 'Fíjate que estaría padrísimo que en lugar de Laurita que va a salir entrara Gali'. Ese día platicando con ella, que no éramos amigas, le dije: '¿No te gustaría entrar?'".

Legarreta admitió que sí han vivido momentos complicados y han tenido sus roces, pero han sabido hacer mancuerna.

Hemos pasado muchas cosas y unos muy complicados de roce pero al final hemos usado más la razón y después el corazón, entonces nos damos cuenta que las dos sumamos y hacemos una buena mancuerna", dijo.

Además, agregó que pese a que tienen personalidades distintas, se respetan mucho y han aprendido mucho la una de la otra, desmintiendo una vez más que entre ellas hay una enemistad.

Nos hemos acompañado en momentos duros de la vida de cada una y también nos hemos reído mucho, disfrutado mucho, llorado y aprendido mucho juntas. Nos queremos por lo que somos y a pesar de lo que somos. Nuestras personalidades y gustos pueden ser distintos pero hay mucho respeto mutuo y agradecimiento, complicidad", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda