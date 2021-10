Adiós TV Azteca: Tras 8 años en Televisa, polémica conductora deja 'VLA' ¿y regresa a 'Hoy'?

Ciudad de México.- La polémica conductora Laura G, quien trabajó 8 años en Televisa y formó parte del programa Hoy, abandonó repentinamente Venga la Alegría este viernes 15 de octubre y de inmediato encendió las alarmas del público. ¿Dejará TV Azteca de forma definitiva?

A través de las redes sociales del matutino se compartió una nueva fotografía donde aparecen los conductores Sergio Sepúlveda, Cynthia Rodríguez, Roger González, Anette Cuburu, Penélope Menchaca dando la bienvenida a la transmisión y quien brilla por su ausencia es la nacida en Monterrey, Nuevo León.

Como se sabe, Laura saltó a la fama gracias a la televisora de San Ángel en 2008 cuando le dieron la oportunidad de unirse a sus filas como reportera del matutino de Las Estrellas Hoy. Posteriormente le siguieron otros proyectos como conducir la sección de espectáculos en Primero Noticias y estelarizar el programa Sabadazo. Sin embargo, desde el 2018 se integró a la empresa del Ajusco.

En diversas ocasiones la también locutora de radio a llegado tarde a la bienvenida del programa y ella ya reveló las razones. En una ocasión contó ella es madre de tiempo completo y que antes de ir a trabajar tiene que atender a los niños, dejar ordenada su casa y listos para que vayan a la escuela.

Mis superiores saben perfectamente que nunca voy a llegar temprano porque yo no tengo ayuda en mi casa, no tengo personas que me ayuden, me levanto, hago camas, hago el desayuno, cambio a mis hijos... por eso no ando tan peinada y tan maquillada porque yo prefiero hacer eso que andar producida, la verdad", dijo hace algunos meses.