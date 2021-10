Adiós TV Azteca: Tras encontronazo con Horacio Villalobos, corren de 'VLA' a actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora de Venga la Alegría fue despedida del matutino luego de que tuviera un fuerte encontronazo en vivo con uno de los presentadores del programa de TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la exparticipante de la segunda temporada de Survivor México, Natalia Alcocer, quien fue expulsada este viernes del reality ¡Quiero Cantar! al no poder convencer al jurado con su interpretación de Morena Mía.

Natalia, quien inició su carrera en Televisa con el programa Zona Ruda transmitido por Canal 5 y hasta actuó en unitarios como La Rosa de Guadalupe, protagonizó tremenda polémica con Horacio Villalobos, juez del reality, antes de su eliminación.

El temido juez de hierro confesó que no calificaría a Natalia por despotricar en su contra por redes sociales. El exconductor de Televisa expresó que no daría su crítica y que dejaría todo en manos del público, quienes no salvaron a la actriz.

Te dije: 'Me mentaste la ma...' y me dijiste que no (...) Después te fuiste a tus historias de Instagram, yo lo vi, y me destrozaste. Yo lo único que he hecho es calificar tu voz. Cuando te damos buenas calificaciones no vi una queja por supuesto pero con malas calificaciones llegan las ofensas", dijo el conductor.

Natalia, por su parte, tampoco se quedó callada y se defendió: "Para todos hay gustos, hay unas personas que me apoyan y otras que no; eso me hace crecer y ser mejor persona. Muchas gracias a los jueces".

Luego de que el productor Sergio Sepúlveda anunciara que ella salía del aire, Natalia dio sus últimas palabras en el programa.

Me encanta entretener y echarme este reto, yo no sabía cantar nada. me voy muy contenta y orgullosa. Gracias de verdad", dijo.

Fuente: Canal de YouTube de Venga la Alegría y Twitter @VengaLaAlegria