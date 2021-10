Así fue el reencuentro de Fernanda Castillo con sus compañeras de 'El Señor de los Cielos'

Ciudad de México.- La actriz Fernanda Castillo dejó a sus fans con la boca abierta al presumir el reencuentro que tuvo con sus amigas Gala Montes, Carmen Aub y Sabrina Seara luego de haber trabajado con ellas en la serie de Telemundo, El Señor de los Cielos.

Por medio de Instagram , las actrices compartieron diversas fotografías sobre el encuentro y dejaron claro que a pesar de que hace mucho que no trabajan juntas, la amistad entre ellas ha perdurado hasta ahora.

Tratando de encontrar la mejor foto, con la mejor luz, la pose que más nos favorezca, la que todas tengamos los ojos abiertos, donde no nos sintamos ‘señoras’…. Y es que hace 6 años dormíamos más y las responsabilidades eran menos pero si estas mujeres se vieran a través de mis ojos verían que hoy brillan ¡más que nunca! No conseguimos la mejor foto ni la que nos gustara a las 4 pero sí conseguimos reír muchísimo y decidir que da igual, somos más que una foto mal iluminada (obvio es la luz y no nosotras)".