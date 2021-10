¿De 'Hoy' a TV Azteca? Tras 19 años en Televisa y un veto, famoso actor hará esto para sobrevivir

Ciudad de México.- Un famoso galán de novelas de Televisa, quien fue conductor del programa Hoy, confesó que tiene un nuevo trabajo y no es dentro de esta empresa, en la cual ha trabajado por 19 años.

Se trata del conocido actor regiomontano Arturo Carmona, quien cuenta con una extensa carrera en la televisora de San Ángel pero desde inicios de 2019 habría perdido su contrato de exclusividad en la misma.

Durante una entrevista con Adela Micha para La Saga, el exesposo de Alicia Villareal relató que aunque no era exclusivo de Televisa, los ejecutivos de la misma le prohibieron buscar trabajo en TV Azteca.

Me dijeron que a una televisora pues ahí no, porque después me podrían cerrar las puertas", explicó.

Como se sabe, en 2020 el originario de Monterrey, Nuevo León, se integró a Hoy luego de que 'El Burro' Van Rankin saliera de la emisión para grabar su serie 40 y 20. Lamentablemente, Carmona no pudo conservar por mucho tiempo su trabajo y fue despedido cuando Andrea Rodríguez tomó la producción del matutino.

El periodista Álex Kaffie aseguró que tras quedar fuera del programa, Arturo habría sido vetado brevemente de la empresa y explicó que en una ocasión ni siquiera le permitieron entrar para cobrar sus honorarios.

El lunes llegó muy bañado y perfumado a Televisa ¡pero oh sorpresa NO dejaron que penetrara! las empleadas del área de ingresos no le permitieron entrar... 'Usted no está en la lista de personas autorizadas a acceder, por lo tanto aunque insista no puede pasar'. Pese a esa negativa él insistía e insistía, sin embargo la respuesta fue la misma: 'no, no y no'", dijo Kaffie.