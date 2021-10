Horóscopo de hoy 15 de octubre 2021: Mhoni Vidente y las predicciones para este fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Al fin es viernes! Para que goces al máximo de este día, conoce qué te deparan los astros en el horóscopo de hoy 15 de octubre 2021, de tu signo zodiacal, según Mhoni Vidente, la pitonisa y tarotista más famosa del mundo de los espectáculos.

Con las predicciones de Mhoni Vidente sabrás cuál será la fortuna de tu signo del zodiaco este viernes 15 de octubre, primer día del tan esperado fin de semana. ¡Toma nota de sus horóscopos!

Aries

Este fin de semana, el amor podría tener matices nuevos, por lo que es clave que tenga claro qué desea recibir; así nadie salrá herido. Juegue a la lotería, podría llevarse una gran sorpresa en su cartera. Por fin llega ese cambio de actividad de trabajo. La pereza puede terminar con su salud.

Tauro

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, déjelo ir y busque a alguien que lo ame como usted se merece. Resuelva los asuntos bancarios a la brevedad, es menester para que goce. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Ese catarro dificultará hoy su actividad.

Géminis

Este viernes será mejor que haga planes para distraerse, o se le irá el día en el recuerdo de un amor que ya no existe. Su economía está excelente, ayude a quien lo necesita. Está bajo una influencia positiva que favorece todo en su trabajo. Leves molestias de vejiga o riñones.

Cáncer

Parece ser que está muy bien con su actual amor, cuídelo. En cuestiones de dinero será mejor que piense antes de hacer algo que lo ponga en riesgo; sea sincero con usted mismo y sus ambiciones. Escuche a las personas de su entorno laboral. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Leo

La partida inesperada de un ser querido este fin de semana lo pondrá melancólico e incluso bajará su energía, todo es parte de la vida. Sorpresas agradables en su cuenta de banco, así que agradezca mucho. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Está muy tenso; relájese con un baño.

Virgo

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien nuevo; ya es hora de que se deje enamorar. Con el dinero que posee puede invertir en ese negocio que trae en mente, solo hace falta que se decida. Está bien considerado en su puesto de trabajo. El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico.

Libra

Hoy soluciona los problemas con su amigo; lo único que tenían que hacer es expresar sus deseos, aprenda para la próxima. Controle su dinero, deje las compras para otro momento. No se estanque, acepte esa nueva propuesta de trabajo, podría llevarse nuevas sorpresas. Comidas largas crean vidas cortas.

Escorpio

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas, salga del cascarón y deje ese miedo a herirse. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios, pero todo se repondrá. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

Sagitario

Día complicado en el entorno familiar, pues su éxito molestará a alguien; no se deje y aléjese de esas malas vibras. En el aspecto económico debería ser más realista. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

Capricornio

Momento sentimental bastante bueno e intenso; gran oportunidad para abrir el corazón y, por fin, conseguir pareja. No deje que la ambición ciegue la realidad, poco a poco obtendrá lo que desea. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

Acuario

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da a su actual pareja. Si decide guardarse eso, solo traerá problemas a su vida. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Piscis

Intente estar más con su familia y con su pareja este fin de semana; todos se necesitan un poco más. En lo económico, la buena estrella le acompaña, así que no tenga miedo en gastar en estos días. Oferta laboral muy interesante. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.

Fuente: Staff