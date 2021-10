¿Indignada? Bárbara del Regil acusa a Arnold Schwarzenegger por hacerla esperar 1 hora por una foto

Ciudad de Mexico.- Bárbara del Regil quedó sorprendida al encontrarse con Arnold Schwarzenegger al interior de un gimnasio ubicado en Los Ángeles. Como cualquier admirador frente a una estrella, no perdió la oportunidad de pedirle una

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La protagonista de Rosario Tijeras narró con lujo de detalles el memorable momento que vivió al lado del exgobernador de California, con quien coincidió en Gold’s Gym en Venice Beach.

Que me lo encuentro y que le pido una foto y yo, ¡obvio no voy a desperdiciar este momento de tener mi foto con Arnold!, así que corrí a él y le dije ‘¿me puedo tomar una foto contigo?’, y yo ‘¡el tiempo que quieras aquí me espero!, y me quedé parada así media hora hasta que me dijo ‘sí, ya la foto’, y yo ‘ok’".