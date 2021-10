Jorge Salinas: Tras quedar en silla de ruedas y subir 20 kilos, exhiben salud del galán de Televisa

Ciudad de México.- Luego de que el galán de telenovelas Jorge Salinas fuera captado utilizando un bastón para caminar e incluso en silla de ruedas, su esposa Elizabeth Álvarez rompe el silencio sobre su salud.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Además del drástico cambio físico que el actor ha sufrido a través de los años luego de que perdiera su contrato de exclusividad con Televisa, el histrión ha atravesado duros problemas de salud sobre los cuales ha preferido mantenerse en silencio.

Luego de ser captado con bastón y en silla de ruedas, su esposa da la cara ante los medios y rompe el silencio sobre los rumores de su estado de salud.

No, no me molesta porque la gente es muy inteligente y saben las cosas. Si ven a un actor que está todos los días en una historia, en una novela, pues saben que no coincide lo que se dice, lo que se rumora o lo que se quiere suponer contra la realidad", dijo para 'Sale el Sol'.