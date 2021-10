¡Lo hace de nuevo! 'Easy On Me' de Adele se convierte en la canción más escuchada de Spotify

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- En el año 2011, Adele se convirtió en todo un fenómeno con una canción de su segundo álbum de estudio, 21, 'Rolling in the Depp', a partir de entonces la cantante británica se volvió internacionalmente famosa, al grado en el que varios artistas hicieron un cover de esta canción, como los Vázquez Sounds.

Este viernes, 15 de octubre, Adele se convirtió en tendencia tras el estreno de su nuevo sencillo, Easy On Me, ya que en menos de 24 horas se convirtió en una de las pistas más escuchas en distintas plataformas, por un lado en YouTube obtuvo un total de 34 millones de visitas, mientras que en iTunes encabezó a lista musical.

Hace algunos días, la cantante reveló que este nuevo disco estaba inspirado en el dolor que sintió durante su divorcio de su exesposo Simon Konecki, sentimiento que fue trasmitido hacia sus seguidores, porque varios de ellos declararon (por medio de redes sociales) que habían terminado con 'la piel de gallina' tras escuchar Easy On Me.

La canción venía acompañada por con un video, en el que aparece Adele, mientras empacaba sus cosas y se le veía alejarse, mientras que las páginas de sus partituras salen volando por la ventana hacia la carretera.

Debido a que el video fue grabado en blanco y negro, no se pudo evitar que las comparaciones con su canción, Hello, del 2015 salieran a la luz, ya que tiene tintes similares, además de tener similitudes con Rolling in The Deep y Chassing Pavements, ya que ambas hablan de desamor.

