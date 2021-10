¡Lo quiere en prisión! Gustavo Adolfo Infante estalla al aire y 'hunde' a polémico actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el periodista Gustavo Adolfo Infante aprovechó las cámaras de Imagen TV para lanzar un duro y fuerte mensaje al actor de Televisa y político mexicano Sergio Mayer quien sigue siendo señalado por tráfico de influencias en el caso de Héctor Parra.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, el exdiputado federal de nueva cuenta afirmó que la hija del actor preso por supuesto abuso, Daniela Parra, y los abogados del mismo no tienen los recursos suficientes para denunciarlo.

Para que haya tráfico de influencias se tiene que involucrar al juez, al MP, a la policía de investigación, no nada más a mí, ¿tú crees que es casualidad que nada más me denunciaron a mí?, ¿por qué no hizo toda la denuncia?, ¡por cobardes!, ¡porque no existe!, ¡porque no pueden comprobar nada!", afirmó Sergio.

El exintegrante de Garibaldi dijo que considera que existe una campaña 'negra' en contra suya y que por ello quieren hundirlo:

"Sí hay una campaña de desprestigio, de crítica, de desvirtuar todo mi trabajo y todo lo que se está haciendo, pero yo estoy tranquilo porque siempre he demostrado a través del tiempo que la verdad me asiste, y siempre les digo, denle tiempo al tiempo, y yo siempre he demostrado con hechos que la verdad me asiste y siempre he hecho lo correcto".

Sin embargo, Gustavo Adolfo fue quien no dudó en volver a arremeter en contra de Mayer y durante la reciente transmisión del programa Sale el Sol dijo:

No quiero hablar de este señor porque a la menor provocación viene a chillar a la empresa, dice que me va a demandar, y estoy esperando que me demandes, porque no me voy a callar".

Visiblemente molesto, el conductor aseguró que él continuará alzando la voz contra Sergio pues considera que sí intervino para que Parra fuera llevado a prisión injustamente.

Eres lo peor que le ha pasado a la política de este país y creo que sí has metido no solo las manos, sino hasta los codos para que un cuate que en mi punto de vista es inocente", añadió Infante.

