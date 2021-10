¿Lo vetó de 'Hoy'? Al borde del llanto, Andrea Legarreta 'desenmascara' a Alfredo Adame

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Andrea Legarreta rompió el silencio sobre su rivalidad con Alfredo Adame en entrevista con Mara Patricia Castañeda y soltó varias verdades sobre su excolega del programa Hoy.

Como se recordará, Adame fue vetado de Televisa tras trabajar más de 29 años en la televisora. Adame terminó peleado con Andrea, a quien atribuyó su veto luego de trabajar décadas en telenovelas y programas de televisión.

Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes", dijo entonces.

Tras atacar con fuertes comentarios a la conductora e incluso acusarla de presuntamente haberle sido infiel a su marido Erik Rubín con un alto ejecutivo del canal, el conductor regresó a Televisa al confirmar este año que ya no tenía veto.

Televisa me mandó llamar, me invitaron a tomarme un café, a limar asperezas. Me quitaron el veto, me quitaron eso de que me boletinaron en todos lados y activaron mi gafete".

¿Cómo surgió la enemistad con Alfredo Adame?

Legarreta habló como nunca antes del tema y reveló: "No voy a ahondar mucho... te diré qué recuerdo de mi etapa en Hoy con Alfredo. Fue una etapa linda de compañeros, todos. Talina Fernández, Sofía Villalobos, 'El Capi' Albores", recordó Andrea.

Sobre si le dolieron los ataques que hizo en su contra quien creía era su amigo, confesó que sí al borde del llanto, pues nunca ha entendido por qué la odia de esa manera.

Al principio me dolió, ya no. Me confundo un poco con ciertas declaraciones porque no hacen sentido con lo que compartimos. Para mí no fue ninguna pesadilla trabajar con él. Imagínate, él fue quien manejó mi coche de novia. Él fue quien grabó uno de los videos de mi boda. Fue uno de mis testigos en el civil. ¿Qué pasó después? No sé, no lo entiendo".

Además, agregó con la voz entrecortada:

Me dolió mucho, hubo mucha violencia que no solo me lastimó a mí sino a toda mi gente. Generó mucha frustración, dolor y enojo pero creo que al final, según tengo entendido, piensa que por mí él dejó de trabajar en 'Hoy'".

La conductora aclaró que ella no tiene ese poder de despedir gente en el programa como él lo aseguró: "Yo no contrato ni corro a nadie. No tengo ese poder, ni quisiera tenerlo. Entre esa sarta de mentiras he referido que la historia de cada quién hable por sí sola".

Incluso, contó que si ella tuviera el poder, no la hubieran corrido del matutino, como sucedió al inicio del programa.

En el primer cambio, el productor nos cambió a casi todos, pero a él no. Y al final ahí está la respuesta. Nunca he tenido el poder de contratar ni de correr a nadie. Tengo a amigos tan entrañables que jamás se hubieran ido. Ahí seguirías Marita", dijo.

Finalmente, lamentó que se hayan ido varias personas y reiteró que en vez de querer correr gente como se rumora, ella ha intentado que muchos se queden: "Ha pasado gente tan talentosa, que ha sumado tanto, tan bella. En muchas ocasiones he tratado de dar mi opinión y digo: '¿no podría él?', ¿no podría ella?', y ya no quisiera ahondar más", concluyó.

