Mauricio Ochmann, en el olvido: Aislinn Derbez posa en acalorada FOTO y su galán reacciona

Ciudad de México.- Desde que hace más de un año, Aislinn Derbez anunciara su separación del actor Mauricio Ochmann las redes han estado muy atentas a la evolución que va teniendo la vida de la guapa actriz.

En varias ocasiones, la hija de Eugenio Derbez ha dado hincapié a rumores que la relacionan sentimentalmente con el reconocido fotógrafo Jonathan Kubben Quiñonez, conocido en el medio como 'Mom im fine'.

Ambos se dejan ver juntos y muy cariñosos en diversos viajes y aventuras; aunque siempre van acompañados de más amigos, ellos pasan la mayor parte del tiempo juntos.

Pese a que no han revelado si existe o no un romance entre ellos, Jonathan no duda en aparecerse en las redes de Ais, para dedicarle un mensaje o reacción a sus publicaciones.

El más reciente post de Instagram de la protagonista de A la mala no fue la excepción pues, tras publicar una acalorada imagen en traje de baño, Kubben le escribió: "Tú brillas" para recibir un amoroso mensaje de la artista, quien escribió en francés: "Toi aussi" que significa "tú también".

De manera casi inmediata, los seguidores de la estrella causaron revuelo, suplicando a Jonathan que ya le pida a la hija de Derbez que sea su novia.

Fuente: Instagram @aislinnderbez