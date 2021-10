¿Romance en TV Azteca? Conductora revela si tiene una relación con el actor Humberto Zurita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, surgió el fuerte rumor de que supuestamente el actor Humberto Zurita y Rebecca de Alba habrían iniciado un romance.

Tras el escándalo, fue precisamente la fmaosa de 56 años quien decidió dar la cara y durante una entrevista para el programa Ventaneando, evidenció su sorpresa y reveló la verdad.

Sin tapujos, la conductora de MasterChef Celebrity desmintió rotundamente tener una relación amorosa con el actor, a quien dijo considera un gran actor.

La verdad es que no, no tenemos romance, creo que es un gran actor".

Y es que estos rumores, dijo Rebecca de Alba le llamaron la atención debido a que no sabe ni siquiera cómo comenzaron ya que ambos están ocupados con sus trabajos.

Anda muy ocupado con su 'Reina del Sur', yo ando en mis cosas, no sé, me llama la atención ¿de dónde pudo haber salido ese rumor?, porque pues no".

Además, tratando de cortar la cadena de chismes, la actriz señaló qué tipo de relación tiene con Zurita, pues dice que desde hace varios años se conocen gracias al trabajo de ambos, si embargo no son muy cercanos.

Lo conocí con Christian hace creo que 35 años, porque hicimos algunos trabajos juntos... y luego pasaron muchos años, porque ellos se fueron a vivir fuera de México", dijo.

Sin embargo, pese a que dice estar soltera, no descartó la posibilidad de volverse a enamorar, incluso dijo estar interesado en una persona que no es del medio: "Sí, me gustaría como darme otra vez la oportunidad de salir con este arquitecto otra vez".

Fuente: SDP Noticias