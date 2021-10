¿Saca del clóset a Bisogno? Escalona habla de más en 'Hoy' y humilla a exnovio en vivo en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la controversial conductora Andrea Escalona soltó tremenda bomba en plena transmisión en vivo del programa Hoy pues reveló un fuerte secretito de uno de sus exnovios. ¿Sacó del clóset a Daniel Bisogno?

Como se recuerda, uno de los noviazgos más sonados de la presentadora de Televisa es cuando estuvo saliendo con el integrante del vespertino Ventaneando y ella misma ha revelado que su ruptura no tuvo nada qué ver con las preferencias sexuales de él, pues aclaró que no pudieron continuar ya que no tenían las mismas metas en ese momento y él ya quería formalizar.

La mañana de este viernes 15 de octubre el elenco de Hoy estaba hablando sobre infidelidades e invitaron a la hija de Magda Rodríguez a que contara su experiencia en el tema. Confesó que un exnovio sí le fue infiel pero aclaró que no se trata de Bisogno.

Sin 'pelos en la lengua', Andy reveló que se trata de una pareja que tuvo en Miami y que era menor que ella por lo que muchos creen que estaba hablando de Román Cámara, quien al momento que estaba con ella apenas tenía 23 años.

El anterior sí mamita, uno de Miami que era más chico que yo, besos, saludos jajaja", explicó la también actriz.

Sin embargo, Escalona no quiso revelar si ella ha sido infiel a alguno de sus exes y Galilea Montijo la apoyó diciéndole que si no se acuerda "no pasó".

Fuente: Programa Hoy