¡Sale del clóset! Tras ocultarlo por años, galán de Televisa se declara gay y presenta a su novio

Ciudad de México.- Luego de que un famoso actor de telenovelas saliera del clóset en agosto pasado y confesara a sus millones de seguidores que es gay y tiene 7 años en una relación estable con otro hombre, por fin la pareja de un famoso actor.

Tras mantener su romance en secreto durante años, el actor ecuatoriano Roberto Manrique habló por primera vez de su orientación sexual tras saltar a la fama en la telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, la cual es transmitida en varios canales de Televisa.

El histrión, quien interpretó a 'Santiago Sanín' en la secuela de Sin senos no hay paraíso, confesó en un video de casi 9 minutos en su cuenta de Instagram que tenía como pareja a un hombre a quien en el pasado se había referido como su amigo.

Tengo un novio hermoso, llevo 7 años enamoradísimo en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido y cómo nos hemos impulsado. Es un hombre increíble que trabaja en activismo, ha sido mi apoyo a distancia, que se ha mudado de arriba y para abajo acompañándome (...) No, no es mi amigo. Es mi novio".