¿Se olvidó de Adamari López? Toni Costa revela si existe una relación con famosa influencer

Ciudad de México.- A cinco meses de haber anunciado el final de su matrimonio con Adamari López, surgen fuertes rumores de que Toni Costa estaría ya dándose una oportunidad en el amor.

Distintos medios especulan que el bailarín podría estar iniciando un romance con Evelyn Beltrán, una reconocida influencer con quien supuestamente ha estado interactuando e incluso ya habrían tenido un íntimo encuentro.

Fue precisamente Toni quien empleó su perfil de Instagram para aclarar el chisme y por medio de sus historias en esta red social pidió parar las críticas y no meterse en vidas ajenas; sin embargo no desmintió ni confirmó el supuesto.

Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos", escribió.