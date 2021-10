Tras 31 años en Televisa, querido actor renuncia en vivo a 'Hoy' y da devastadora noticia

Ciudad de México.- El público de Televisa quedó en shock pues hace algunos momentos un querido actor y conductor decidió renunciar en vivo al programa Hoy y decenas de televidentes lo despidieron con muestras de cariño.

Como se sabe, la mañana de este viernes 15 de octubre se vivió la primera eliminación del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, la cual recién comenzó durante la semana pasada.

Sin embargo, la historia dio un giro de 180 grados y en realidad no hubo una pareja eliminada. Sí, tan solo un participante dejó la competencia pero no por ser el menos votado, sino por decisión propia.

Quien decidió salir de la competencia de baile fue el experimentado actor mexicano Alejandro Ávila, quien tiene más de 31 años de carrera artística en cine, teatro y televisión.

El histrión conocido como 'El Loco' ha hecho innumerables telenovelas como Alcanzar una estrella II (1991), Amigas y rivales (2001), Juro que te amo (2008), Como tú no hay dos (2020), Vencer el miedo (2020), entre muchas otras.

La razón por la que Alejandro decidió abandonar el matutino más famoso de la televisión abierta es porque está lesionado y según la información que compartió su médico ya le advirtió que no podrá volver a bailar. Así dijo adiós al público de Las Estrellas Bailan en Hoy:

Me gustaría pues... yo ya no voy a poder bailar, no puedo bailar y yo quisiera (seguir) de verdad, es que los veo como están creciendo mis compañeros y estoy seguro que yo hubiera seguido creciendo porque me enamoré de esta dinámica pero ya no puedo", expresó muy consternado.