Adiós Televisa: Productora de 'Hoy' se confiesa sobre su 'despido' y salida de Galilea Montijo

Ciudad de México.- Tras versiones que sugieren que Andrea Rodríguez Doria, productora del programa Hoy, tendría sus días contados en Televisa, ella misma rompe el silencio y aclara si Galilea Montijo se va del matutino.

Aunque hace unos días Andrea Escalona, su sobrina e hija de la fallecida productora Magda Rodríguez, dejó entrever que se vendrían cambios pero no quiso hablar mucho al respecto ya que aseguró que sería Andrea quien tendría que dar información.

¿Se cambiará la producción o el elenco para el 2022? Como se recordará, productores de Hoy son cambiados cada dos o tres años, y este sería el tercer año con la producción de Magda, pues tras su muerte el año pasado, Andrea se quedó como productora ejecutiva.

Al respecto, en una entrevista compartida en el canal de YouTube de Chisme No Like, la productora se dijo feliz de estar en la producción y añadió que no ha tenido problemas con los demás integrantes del matutino de Las Estrellas.

Andrea fue clara al asegurar que ejecutivos no le han mencionado nada sobre su permanencia y adelantó que el elenco tiene programadas sus vacaciones de fin de año, como sucede siempre.

Pues mira, yo hago el programa todos los días. Hago el programa hoy, hoy, hoy, Nosotros tenemos planeadas nuestras vacaciones de diciembre, para regresar en enero, pero al final de cuentas todo puede pasar. Estamos contentos todos, no me han dicho nada, ni 'te quedas' ni 'te vas'. Nosotros seguimos trabajando, yo creo que eso es lo importante".

Sobre la ausencia de Galilea Montijo en el matutino luego de que ella misma confirmara que tenía problemas de salud derivados de cuando se contagió de Covid-19, la productora reveló más detalles, confirmando que sí salió del aire por razones importantes.

¿Deja el programa Hoy? La productora lo aclara y aprovechó para negar que tuviera algo que ver con el conflicto legal que tiene la comadre de la tapatía, Inés Gómez Mont.

Según explicó, esto se deba a que 'La Gali', quien lleva 14 años al aire en el programa, tenía pendientes unos días de vacaciones y los tomó ya que se empezó a sentir mal y quería ver a su madre luego del fallecimiento de su padre hace unos meses.

Sin embargo, no dio más detalles sobre si la tapatía continuará el próximo año en la emisión ya que como mencionó anteriormente, su futuro en la empresa también es incierto.

Ya regresó. Como sabrán, los conductores van teniendo muchas vacaciones durante el año, y a Galilea se le debían unas vacaciones antes de diciembre. El papá de Galilea murió aproximadamente hace dos meses, entonces ella no pudo estar con su mamá y ahora fue un buen tiempo para poder recuperarse un poco de estas secuelas de Covid que le dejó la última vez más aparte ver a su mamá".

Cuestionada sobre si sabe del paradero de la peruana Laura Bozzo, quien sigue desaparecida de las autoridades, Andrea Rodríguez señaló que no sabe dónde se encuentra la conductora ni ha tenido contacto con ella.

Como consejo, mencionó que espera que ella venda algunas pertenencias, como relojes, con el fin de cubrir sus deudas de impuestos.

