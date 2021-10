¡Eugenio Derbez 'estalla'! Usuarios en redes lo atacan y el actor mexicano responde: "Síganle"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Acapulco es el proyecto más reciente que lanzó el humorista mexicano Eugenio Derbez y del cual se han desprendido una serie de polémicas.

Una de ellas inició luego de que el estado de Guerrero colocara una estatua del actor y productor, en su honor, misma que desató un sinfín de opiniones y fue casi inmediatamente vandalizada.

Es la política quien te hizo ese reconocimiento, más no la gente de Acapulco", escribió un usuario

El mensaje que fue publicado en el perfil de Twitter del padre de Aislinn, Vadhir, Aitana y José Eduardo, fue respondido educadamente por el artista.

El confundido eres tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo que piensa 'la gente d Acapulco'. Pero lo que sí saben muchos acapulqueños es que la estatua es por la difusión que se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo) en 'No Se Aceptan Devoluciones' (la película en español más vista), por la serie Acapulco, que puede verse en más de 100 países (checa Apple TV), y por ayudar a la reconstrucción de Acapulco después de los ciclones 'Ingrid' y 'Manuel' en 2013. Y los que no sabían, como tú, se acaban de enterar", aclaró el también cineasta.

No obstante, el usuario insistió argumentando que la reciente película producida por Derbez ni siquiera había sido grabada en Acapulco; por su parte, el histrión se defendió señalando que cada filmación se adapta de acuerdo a la disponibilidad de los espacios y le mencionó varios ejemplos.

Se filmó en Vallarta porque necesitábamos cerrar un hotel por siete meses y cumplir con diversos protocolos Covid. Ahí encontramos uno. Por cierto, Cuarón no filmó 'Gravity' en el espacio, 'Titanic' no se filmó en el Atlántico Norte, si no en Rosarito, etc… Si tienen más ejemplos, síganle", mencionó.

Tras ello, los seguidores del artista no tardaron en respaldar a su ídolo y le ayudaron con algunos comentarios chistosos.

"'La familia peluche' no se filmó en ciudad Peluche", "'Batman' no se filmó en Gotham, 'Superman' no se filmó en Metropolis y 'Aquaman' no se filmó en la Atlantida”, remarcaron algunos de sus seguidores.

