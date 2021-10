"Me rompí todo": ¡Shock en Televisa! Actriz revela que estuvo apunto de morir en 'Se Vale'

Ciudad de México.- Cuando se trata de programas de concursos físicos, es natural que haya cierto tipo de accidentes con los participantes, mismos que en ocasiones obtienen lesiones que van de lo leve a lo grave, tal y como le ocurrió a Jessica Segura, quien reveló un lado oscuro de este show de entretenimiento.

La actriz declaró en SNSerio que hace algunos años, participó en una dinámica del programa en el que los conductores y famosos debían enfrentarse en un concurso, se trataba de colocar a los voluntarios en un balancín, de un lado se encontraba Raúl Magaña y Roberto, quienes saltaron en los extremos, lo que provocó que Segura saliera volando.

Me invitaron a un programa horrible que se llamaba 'Se Vale'. Me rompí todo lo rompible, dejé de trabajar por un año y medio y la pasé fatal porque no me querían pagar la cirugía, porque me fracturé la nariz en 3 o 4 partes.